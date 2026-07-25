Мясников: Гуськову нечего терять, а вот Анкалаеву нужно доказывать уровень

Российский боец ММА Валерий Мясников поделился ожиданиями от предстоящего поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым и узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 UFC Fight Night 282.

«Хороший бой двух разных стилей. Богдану нечего терять в этом бою, в эмоциональном плане ему будет проще. Бой с топом на коротком уведомлении — это отличный шанс. А для Анкалаева в этом плане наоборот: он получает бой, который ему ничего не даёт в плане рейтингов. Он должен доказать свой уровень, к тому же ещё нужно вернуться после нокаута. Поэтому мне сложно выделить какого-то явного фаворита тут, есть плюсы у каждого из бойцов. Такие поединки интересно смотреть всегда», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.