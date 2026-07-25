15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мясников: Гуськову нечего терять, а вот Анкалаеву нужно доказывать уровень

Мясников: Гуськову нечего терять, а вот Анкалаеву нужно доказывать уровень
Комментарии

Российский боец ММА Валерий Мясников поделился ожиданиями от предстоящего поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым и узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 UFC Fight Night 282.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Хороший бой двух разных стилей. Богдану нечего терять в этом бою, в эмоциональном плане ему будет проще. Бой с топом на коротком уведомлении — это отличный шанс. А для Анкалаева в этом плане наоборот: он получает бой, который ему ничего не даёт в плане рейтингов. Он должен доказать свой уровень, к тому же ещё нужно вернуться после нокаута. Поэтому мне сложно выделить какого-то явного фаворита тут, есть плюсы у каждого из бойцов. Такие поединки интересно смотреть всегда», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
UFC Абу-Даби: Анкалаев рвётся к титульному шансу! Остановит ли его Царевич? LIVE
Live
UFC Абу-Даби: Анкалаев рвётся к титульному шансу! Остановит ли его Царевич? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android