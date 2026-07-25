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Магомед Тучалов: Хабиб доказал, что Макгрегор — не сильный боец

Магомед Тучалов: Хабиб доказал, что Макгрегор — не сильный боец
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Непобеждённый новичок UFC, выступающий в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Тучалов рассказал о своём отношении к бывшему чемпиону UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору.

«Честно говоря, никогда в жизни не болел за Конора. Да, возможно, он был неплох, но я не воспринимал его как сильного бойца. Хабиб доказал, что это не сильный боец», — сказал Тучалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Тучалову 26 лет. В своём профессиональном рекорде Магомед имеет пять побед, из которых четыре одержал досрочно, и ни одного поражения. Является бывшим чемпионом UAE Warriors в полутяжёлом весе.

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