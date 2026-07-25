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Тучалов: думаю, если бы Абдулманап Нурмагомедов был жив, то обратил бы на меня внимание

Тучалов: думаю, если бы Абдулманап Нурмагомедов был жив, то обратил бы на меня внимание
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Непобеждённый российский боец смешанного стиля Магомед Тучалов высказался о звёздном тренере Абдулманапе Нурмагомедове, ушедшем из жизни в 2020 году.

«Хабиба, Ислама Махачева я помню ещё со времён, когда был ребёнком. Видел их становление, тогда я на них смотрел и не мог представить, что Хабиб будет иконой боевых единоборств. Покойный Абдулманап Магомедович был гением, таких тренеров уже, наверное, не будет. Он был психологом, знал, что тебе нужно. Оставалось просто это делать. И он любил тяжеловесов. А я дзюдоист, «курточник», боевой самбист. Думаю, если бы он был жив, то обратил бы на меня внимание (смеётся). С Хабибом я лично не знаком, но, может, он уже смотрит, присматривается. А может, и нет, у него много забот, а я ещё не достиг того, чтобы на меня обращали внимание люди такого уровня», — сказал Тучалов в интервью корреспонденту«Чемпионата» Яхье Гасанову.

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