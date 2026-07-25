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Боец UFC Тучалов сделал прогноз на бой Махачев — Гарри

Боец UFC Тучалов сделал прогноз на бой Махачев — Гарри
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Российский боец UFC Магомед Тучалов высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между своим соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Да, Гарри неудобен, ставит геймплан на бой, разбирает соперников. Но, думаю, Махачеву намного удобнее работать с соперниками, которые выше него, у которых длинные конечности. Так ему легче контролировать, валить, сбивать опору, работать в партере. Да и со стойки Ислам его удивит», — сказал Тучалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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