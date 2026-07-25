15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Главный вопрос — насколько большие у него яйца». Фьюри обвинил Джошуа в трусости

«Главный вопрос — насколько большие у него яйца». Фьюри обвинил Джошуа в трусости
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 KO/ТКО) обвинил 36-летнего бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО/ТКО) в трусости.

«Я прошёл через своё испытание. Давайте посмотрим, пройдёт ли Джошуа через своё. Самый большой вопрос — насколько большие яйца у Энтони. Ведь в апреле перед публикой в 70 тыс. человек у него так и не хватило смелости выйти на ринг и провести со мной битву взглядов. Посмотрим, решится ли он на это когда-нибудь. Я не уверен.

Я же соберусь с силами. Надеюсь, на следующей неделе будет подписан контракт на следующий большой бой и мы отправимся туда, куда собирались. Это может пройти даже здесь, в Паттайе!» — приводит слова Фьюри портал Sky Sports.

Материалы по теме
Не спешите «короновать» Джошуа. Пренга может доставить много проблем
Не спешите «короновать» Джошуа. Пренга может доставить много проблем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android