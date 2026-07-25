15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я сохранил это в секрете». Двалишвили заявил, что вышел на реванш с Яном с травмой колена

«Я сохранил это в секрете». Двалишвили заявил, что вышел на реванш с Яном с травмой колена
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что вышел на реванш с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном с травмой колена. Их поединок стал главным событием турнира UFC 323, который прошёл 7 декабря 2025 года в Лас-Вегасе и завершился победой Петра единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«В последнем бою с Яном у меня была травма колена. Врач UFC позвонил мне и сказал, что я могу сняться с боя. Я сказал: «Пожалуйста, никому не говорите, что у меня травма». И я сохранил это в секрете. В обоих боях с Петром я выходил с травмой», — приводит слова Двалишвили аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на борцовском турнире RAF Georgia
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android