«Я сохранил это в секрете». Двалишвили заявил, что вышел на реванш с Яном с травмой колена

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что вышел на реванш с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном с травмой колена. Их поединок стал главным событием турнира UFC 323, который прошёл 7 декабря 2025 года в Лас-Вегасе и завершился победой Петра единогласным решением судей.

«В последнем бою с Яном у меня была травма колена. Врач UFC позвонил мне и сказал, что я могу сняться с боя. Я сказал: «Пожалуйста, никому не говорите, что у меня травма». И я сохранил это в секрете. В обоих боях с Петром я выходил с травмой», — приводит слова Двалишвили аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.