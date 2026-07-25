Дэн Хукер выступит на турнире UFC в сентябре, есть соперник — Yahoo Sports

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер выступит на турнире UFC Fight Night 287, который состоится 5 сентября в Париже (Франция), сообщает издание Yahoo Sports.

По информации ресурса, соперником Хукера станет бывший чемпион польского промоушена KSW в двух весовых категориях француз Саладин Парнасс, готовящийся дебютировать в престижнейшей лиге мира.

Саладину Парнассу 28 лет. Французский боец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2017-го выступает в KSW. Всего на его счету в смешанных единоборствах 25 побед и два поражения.

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