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Бижамов: победил Фьюри возрастного Ваха, и что? А про соперника Джошуа я вообще не слышал

Бижамов: победил Фьюри возрастного Ваха, и что? А про соперника Джошуа я вообще не слышал
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Чемпион мира среди любителей россиянин Джамбулат Бижамов раскритиковал оппозицию звёздных британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, Фьюри в минувшую пятницу, 24 июля, победил техническим нокаутом поляка Мариуша Ваха. Джошуа сегодня, 25 июля, проведёт поединок с албанцем Кристианом Пренгой.

«Если честно, эти бои Фьюри и Джошуа вообще неинтересные. Я люблю конкурентные поединки, где видны стили, есть накал, есть сопротивление. А сейчас они выходят с кем попало. Неинтересно. Ну вот победил сейчас Фьюри возрастного Ваха… И что? А про соперника Джошуа я вообще никогда не слышал. В чём тут интерес?» — сказал Бижамов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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