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«Не могу ставить против него». Майк Тайсон — о возможном поединке Фьюри — Джошуа

«Не могу ставить против него». Майк Тайсон — о возможном поединке Фьюри — Джошуа
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59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон отдал предпочтение британцу Тайсону Фьюри в его возможном противостоянии с соотечественником Энтони Джошуа.

«Это непростой бой. Если Фьюри подойдёт к схватке в правильном расположении духа… Если он будет избегать этих ударов — это будет интересный поединок. Джошуа — быстрый панчер. Посмотрим… Я немного предвзят. Я люблю Тайсона Фьюри. Не могу ставить против него. Никогда в жизни. Неважно, с кем он будет драться», — приводит слова Тайсона журнал The Ring.

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