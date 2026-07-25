«Не могу ставить против него». Майк Тайсон — о возможном поединке Фьюри — Джошуа

59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон отдал предпочтение британцу Тайсону Фьюри в его возможном противостоянии с соотечественником Энтони Джошуа.

«Это непростой бой. Если Фьюри подойдёт к схватке в правильном расположении духа… Если он будет избегать этих ударов — это будет интересный поединок. Джошуа — быстрый панчер. Посмотрим… Я немного предвзят. Я люблю Тайсона Фьюри. Не могу ставить против него. Никогда в жизни. Неважно, с кем он будет драться», — приводит слова Тайсона журнал The Ring.