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Майк Тайсон назвал величайшего футболиста, выбрав между Марадоной и Месси

Майк Тайсон назвал величайшего футболиста, выбрав между Марадоной и Месси
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59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон назвал величайшего футболиста в истории.

— Вы недавно побывали на финале чемпионата мира и надели футболку с номером Лионеля Месси. У вас также были отношения с Диего Марадоной, и однажды вы даже обняли его. Вполне уместно спросить, кто же величайший — Месси или Марадона?
— Я всегда буду считать Марадону величайшим игроком в истории. Но то, что он величайший, не означает, что Месси не величайший. Я знаю Марадону, но не знаю Месси. Я уважаю и люблю его. Но не знаю его так, как знал Марадону. Он был таким замечательным парнем. Он был мне как брат. Месси понимает, — приводит слова Тайсона журнал The Ring.

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