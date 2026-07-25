15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон ответил, после какого боя почувствовал себя самым опасным человеком в мире

Майк Тайсон ответил, после какого боя почувствовал себя самым опасным человеком в мире
Комментарии

59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон ответил, после какого боя почувствовал себя самым опасным человеком в мире.

— Был ли какой-то конкретный бой или конкретный вечер в вашей жизни, когда вы поняли, что вы действительно являетесь самым опасным человеком на планете?
— В тот вечер я нокаутировал Тревора Бербика во втором раунде и стал самым молодым чемпионом мира в супертяжёлом весе в истории бокса. Это было 22 ноября 1986 года. Мне было 20 лет, и я был королём мира, — приводит слова Тайсона журнал The Ring.

Материалы по теме
Майк Тайсон назвал величайшего футболиста, выбрав между Марадоной и Месси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android