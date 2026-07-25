59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон ответил, после какого боя почувствовал себя самым опасным человеком в мире.

— Был ли какой-то конкретный бой или конкретный вечер в вашей жизни, когда вы поняли, что вы действительно являетесь самым опасным человеком на планете?

— В тот вечер я нокаутировал Тревора Бербика во втором раунде и стал самым молодым чемпионом мира в супертяжёлом весе в истории бокса. Это было 22 ноября 1986 года. Мне было 20 лет, и я был королём мира, — приводит слова Тайсона журнал The Ring.