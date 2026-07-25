«Братишки газанут». Махачев — о выступлении Зайнукова и Изагахмаева на турнире UFC в ОАЭ

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался насчёт выступления одноклубников Магомеда Зайнукова и Сайгида Изагахмаева на турнире UFC Fight Night 282, который пройдёт сегодня, 25 июля, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Братишки сегодня газанут», — подписал Махачев фото с Зайнуковым и Изагахмаевым, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Махачева

Зайнуков имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах восемь побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Следующий бой Магомед проведёт на турнире UFC Fight Night 282. Его соперником станет также непобеждённый поляк Дамиан Ржепецки. Для Зайнукова это будет дебютный поединок в UFC.

Сайгиду 31 год. В своём профессиональном рекорде Изагахмаев имеет 22 победы, из которых три были одержаны нокаутом, и три поражения. Его соперником станет экс-чемпион АСА в полусреднем весе соотечественник Абубакар Вагаев.