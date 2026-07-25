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Бой между Исламом Дулатовым и Веллингтоном Турманом на турнире UFC в Абу-Даби отменён

Бой между Исламом Дулатовым и Веллингтоном Турманом на турнире UFC в Абу-Даби отменён
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Поединок между представителем Турции Исламом Дулатовым и бразильцем Веллингтоном Турманом в полусреднем весе, который должен был пройти на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ), отменён. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

При этом причина отмены поединок пока не называется. Бой должен был пройти сегодня приблизительно в 20:30 мск.

Ислам выступает в качестве профессионала в смешанных единоборствах с 2019 года. Дулатов имеет в своём профессиональном рекорде 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и одно поражение.

Турман, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 18 побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и восемь поражений. В качестве профессионала Веллингтон дебютировал в 2014 году.

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