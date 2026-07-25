Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Махачев — Гарри

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Я считаю, что Иан справится. Как по мне, он чертовски хорош. Он очень большой, высокий и уверенный в себе. Хабиб сказал, что Иан — тяжёлый поединок для них. Он хорошо двигается. И он не даст себя повалить проходом в одну ногу. Он будет отступать, выбрасывать удары и делать бой тяжёлым. Я в предвкушении. Дагестан против Ирландии. Это будет чертовски эпичный бой», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.