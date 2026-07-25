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Ислам Дулатов снялся с боя на UFC Fight Night 282 и был госпитализирован в Абу-Даби

Ислам Дулатов снялся с боя на UFC Fight Night 282 и был госпитализирован в Абу-Даби
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Боец UFC, представляющий Турцию и выступающий в полусреднем весе, Ислам Дулатов был вынужден сняться с боя против бразильца Веллингтона Турмана из-за проблем со здоровьем. Их поединок должен был пройти на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Дулатова

«Всем привет. Вчера вечером Ислам был госпитализирован из-за инфекции и провёл несколько часов, получая медицинскую помощь.

Несмотря на все усилия для того, чтобы бой состоялся, совместно с UFC было принято решение снять Ислама с поединка в интересах его здоровья и благополучия.

В настоящий момент единственным приоритетом является полное выздоровление Ислама. Он лично обратится ко всем с заявлением, как только сможет.

Мы искренне сожалеем, особенно перед всеми болельщиками, которые с нетерпением ждали этого боя и поддерживали Ислама на каждом шагу. Но одно несомненно: Ислам использует это время для полного восстановления и вернётся сильнее, чем когда-либо», – сказано в заявлении команды Дулатова.

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