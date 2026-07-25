Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:30 мск

Сегодня, 25 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 282, в главном событии которого пройдёт бой между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющим Россию и Узбекистан, Богданом Гуськовым.

«Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка в 21:30 мск, в ходе которой отразит наиболее важные и значимые детали противостояния. Бой, как и весь турнир, будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.