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Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:30 мск

Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:30 мск
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Сегодня, 25 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 282, в главном событии которого пройдёт бой между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющим Россию и Узбекистан, Богданом Гуськовым.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка в 21:30 мск, в ходе которой отразит наиболее важные и значимые детали противостояния. Бой, как и весь турнир, будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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