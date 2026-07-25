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Усман Нурмагомедов обратился к Магомеду Зайнукову перед его дебютом в UFC

Усман Нурмагомедов обратился к Магомеду Зайнукову перед его дебютом в UFC
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов поддержал одноклубника и соотечественника Магомеда Зайнукова перед его дебютом в UFC, который состоится сегодня, 25 июля, на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Зайнукова станет поляк Дамиан Ржепецки.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков
25 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Дамиан Ржепецки
Не началось
Магомед Зайнуков

«Магомед! Только победа, старший!» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Магомеду Зайнукову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году. В октябре россиянин провёл поединок на турнире Претендентской серии Даны Уайта, победив единогласным судейским решением бразильца Лукаса Далкаса, после чего подписал контракт с UFC.

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