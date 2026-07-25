Инсайдер: Ренато Мойкано и Брайан Ортега могут провести бой на UFC 331

Бойцовский промоушен UFC работает над организацией поединка в лёгком весе (до 70 кг) между бывшими претендентами на титул, бразильцем Ренато Мойкано и американцем Брайаном Ортегой, сообщает журналист Лео Гимараеш в социальных сетях. Бой может состояться 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Ренато Мойкано 37 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2014 году, становился претендентом на титул в лёгком весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и семь поражений.

Брайану Ортеге 35 лет. Американец дебютировал в UFC в 2015 году, становился претендентом на титул в полулёгком весе (до 65 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и пять поражений.