Президент ACA назвал фаворита в бою Вагаев — Изагахмаев на турнире UFC в Абу-Даби

Президент ACA Магомед Бибулатов высказался о предстоящем поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянами Абубакаром Вагаевым и Сайгидом Изагахмаевым, который состоится UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Для Вагаева ситуация невыгодная. Он готовился к среднему весу, бой с Магомедрасулом Гасановым сорвался. Ему сказали: либо жди до октября, либо сейчас дерись в полусреднем дивизионе. Ему нужно согнать семь-восемь килограммов, что будет тяжело. Он никогда не проваливал взвешивание, но всегда делал вес с трудом. По бойцовским навыкам фаворит – Вагаев, у него борьба выше. Но весогонка может сказаться. Сайгид – хороший ударник, у него есть пробелы в борьбе. Думаю, Вагаев будет пользоваться этим и победит», – приводит слова Бибулатова издание MMA.Metaratings.ru.