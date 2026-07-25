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Президент ACA назвал фаворита в бою Вагаев — Изагахмаев на турнире UFC в Абу-Даби

Президент ACA назвал фаворита в бою Вагаев — Изагахмаев на турнире UFC в Абу-Даби
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Президент ACA Магомед Бибулатов высказался о предстоящем поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянами Абубакаром Вагаевым и Сайгидом Изагахмаевым, который состоится UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев
25 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Сайгид Изагахмаев
Не началось
Абубакар Вагаев

«Для Вагаева ситуация невыгодная. Он готовился к среднему весу, бой с Магомедрасулом Гасановым сорвался. Ему сказали: либо жди до октября, либо сейчас дерись в полусреднем дивизионе. Ему нужно согнать семь-восемь килограммов, что будет тяжело. Он никогда не проваливал взвешивание, но всегда делал вес с трудом. По бойцовским навыкам фаворит – Вагаев, у него борьба выше. Но весогонка может сказаться. Сайгид – хороший ударник, у него есть пробелы в борьбе. Думаю, Вагаев будет пользоваться этим и победит», – приводит слова Бибулатова издание MMA.Metaratings.ru.

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