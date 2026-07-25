PFL в Вашингтоне: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию, полный кард

В ночь на воскресенье, 26 июля, на стадионе «Кэрфёст Арена» в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне состоится очередной турнир промоушена Professional Fighters League (PFL). Начало боёв запланировано на 2:30 мск.

Тэд Джин — Эрнесто Родригес;

Тайсон Педро – Рафаэл Шавьер;

Салливан Коули – Расул Магомедов;

Элиэзер Кубанза – Крис Миксан;

Брайс Мередит – Майкл Сир;

Брэндон Дэвис — Нкоси Ндебеле;

Чад Ярд – Коби Брэдфорд;

Ноа Эрмосильо – Джейкоб Пейс.

Бывший претендент на титул PFL в полусреднем весе россиянин Шамиль Мусаев из-за проблем с весогонкой снялся с предстоящего поединка за титул PFL в категории до 77 кг против американца Тэда Джина. Их сражение должно было возглавить кард.