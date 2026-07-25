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PFL Вашингтон 2026
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PFL в Вашингтоне — где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира

PFL в Вашингтоне: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию, полный кард
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В ночь на воскресенье, 26 июля, на стадионе «Кэрфёст Арена» в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне состоится очередной турнир промоушена Professional Fighters League (PFL). Начало боёв запланировано на 2:30 мск.

Права на трансляцию боёв PFL Вашингтон в России принадлежат Okko.

Тэд Джин — Эрнесто Родригес;
Тайсон Педро – Рафаэл Шавьер;
Салливан Коули – Расул Магомедов;
Элиэзер Кубанза – Крис Миксан;
Брайс Мередит – Майкл Сир;
Брэндон Дэвис — Нкоси Ндебеле;
Чад Ярд – Коби Брэдфорд;
Ноа Эрмосильо – Джейкоб Пейс.

Бывший претендент на титул PFL в полусреднем весе россиянин Шамиль Мусаев из-за проблем с весогонкой снялся с предстоящего поединка за титул PFL в категории до 77 кг против американца Тэда Джина. Их сражение должно было возглавить кард.

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