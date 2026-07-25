Экс-боец UFC: Анкалаев — машина, у него есть все шансы вернуть титул

Бывший боец UFC россиянин Руслан Магомедов высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым и узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Анкалаев – машина, как хорошая «трёхсотка» (Toyota Land Cruiser 300. – Прим. «Чемпионата»). На хорошем ходу. У него есть все шансы победить и еще раз доказать свой высокий уровень, вернув титул. Когда он в хороших кондициях, мало кто может остановить Магомеда. Если уж Алекса Перейру Анкалаев смог победить, вряд ли Гуськов поставит перед Магомедом более тяжёлые задачи», – приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.