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Майк Тайсон ответил, в бою против какого непобеждённого боксёра хотел бы увидеть Усика

Майк Тайсон ответил, в бою против какого непобеждённого боксёра хотел бы увидеть Усика
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59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил о желании увидеть бой между американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом и украинцем Александром Усиком.

«Усик жёсткий засранец. И я хотел бы увидеть бой мексиканского монстра Дэвида Бенавидеса и Александра Усика, он был бы прекрасен. Бенавидесу стоит перейти в более тяжёлую весовую категорию. Усик не очень крупный тяжеловес.

У Усика быстрые руки, как и у Бенавидеса. Я думаю, что Бенавидес наносит больше ударов и делает комбинаций, чем Усик. Мне нравится Бенавидес. Я бы никогда не вышел против него на ринг», – приводит слова Тайсона журнал The Ring.

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