Тэд Джин прокомментировал отмену боя с Шамилем Мусаевым на турнире PFL

Американский боец PFL Тэд Джин прокомментировал отмену поединка с Шамилем Мусаевым, который должен был состояться 26 июля в Вашингтоне (США). Новым соперником Джина стал кубинец Эрнесто Родригес.

«Несмотря на то что мой соперник снялся с боя, чтобы сходить к гинекологу, шоу должно продолжаться. У нас новая жертва. Все идёт по плану – это бизнес», – написал Джин на своей странице в соцсети.

Тэду Джину 28 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, в 2023-го выступает в PFL. Является победителем Гран-при организации в полусреднем весе (до 77 кг).

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