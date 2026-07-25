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Боец UFC объяснил, почему считает Аргентину победительницей на ЧМ-2026

Боец UFC объяснил, почему считает Аргентину победительницей на ЧМ-2026
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Аргентинский боец UFC Сантьяго Понциниббио высказался о поражении Аргентины в финале чемпионата мира — 2026 по футболу с Испанией (0:0, 0:1 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«То, что мы видели от сборной на чемпионате мира, — это то же самое, что люди видели в моих боях и увидят снова в эту субботу: самоотдача, стойкость и сердце. Именно так Аргентина выиграла столько матчей. Я думаю, у Аргентины были все основания праздновать, потому что именно это мы и видели, и именно это я ценю больше всего как спортсмен.

Мы понимаем, что результат не всегда будет таким, как хотелось бы, на высшем уровне соревнований, но самое важное — это самоотдача спортсмена. Если спортсмен выкладывается полностью, борется с сердцем и решимостью и сражается до самого конца, то мы понимаем, что результат может быть не тем, на который мы надеялись. Это то, что мы видели от сборной. Не на что жаловаться. Эти ребята выложились полностью в каждой игре, с таким сердцем и самоотдачей. Испания была лучше, они играли лучше.

И я скажу вам, что я очень горжусь нашей сборной. Я всегда стараюсь делать то же самое в своих боях. Иногда я побеждаю, иногда проигрываю, но я всегда выкладываюсь полностью на тренировках, в подготовке — всегда усердно работаю и посвящаю себя — а затем и в бою. Я из тех парней, кто выкладывается на все сто, так что вы определённо это увидите. Это работа спортсмена, когда он представляет свою страну», — приводит слова Понциниббио MMA Fighting.

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