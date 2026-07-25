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Тучалов единогласным решением победил Рибейро в дебютном бою в UFC

Тучалов единогласным решением победил Рибейро в дебютном бою в UFC
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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит грандиозный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в карде которого 26-летний российский самбист и представитель смешанных боевых искусств Магомед Тучалов победил 29-летнего представителя Бразилии Брендсона Рибейро.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов (W)
25 июля 2026, суббота. 17:05 МСК
Брендсон Рибейро
Окончено
UD
Магомед Тучалов

Поединок продлился всю дистанцию в три раунда и завершился победой российского атлета единогласным судейским решением.

Магомед провёл свой первый поединок в промоушене Даны Уайта. Тучалов является призёром чемпионата России по ММА и призёром чемпионата России по боевому самбо. 26 апреля 2024 года ему было присвоено звание «Мастер спорта России».

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