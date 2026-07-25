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Саидов победой нокаутом дебютировал в промоушене UFC

Саидов победой нокаутом дебютировал в промоушене UFC
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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит грандиозный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в карде которого 30-летний российский боец смешанных единоборств Мухаммад Саидов провёл поединок с 38-летним американцем Дастином Джейкоби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дастин Джейкоби — Мухаммад Саид (W)
25 июля 2026, суббота. 18:20 МСК
Дастин Джейкоби
Окончено
TKO
Мухаммад Саид

Во втором раунде россиянин попал хай-киком по своему оппоненту, после чего Мухаммад пошёл добивать Дастина, что и принесло ему победу нокаутом в дебютном поединке в промоушене Даны Уайта.

Для Мухаммада эта победа стала 10-й в профессиональной карьере. Саидов является непобеждённым бойцом.

Джейкоби прервал свою серию из трёх побед в UFC, потерпев 11-е поражение при 22 победах.

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