Уокер новым болевым на ногу победил очередного соперника в UFC

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит грандиозный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в карде которого 28-летний бразило-российский боец Вальтер Уокер встретился с 31-летним американцем Томасом «Поездом» Петерсеном.

Поединок завершился победой Уокера в первом раунде. Изначально Вальтер хотел поймать своего соперника на уже свой фирменный коронный приём — скручивание пятки. Но американец смог вырваться из захвата. Затем бразильский атлет смог поймать соперника в болевой «канарейка», который и заставил Петерсона сдаться.

«Канарейка» — это болевой приём на ногу (ущемление икроножной мышцы путем её сильного перегибания и давления)