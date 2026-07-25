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Уокер новым болевым на ногу победил очередного соперника в UFC

Уокер новым болевым на ногу победил очередного соперника в UFC
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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит грандиозный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в карде которого 28-летний бразило-российский боец Вальтер Уокер встретился с 31-летним американцем Томасом «Поездом» Петерсеном.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер (W) — Томас Петерсен
25 июля 2026, суббота. 18:55 МСК
Вальтер Уокер
Окончено
SUB
Томас Петерсен

Поединок завершился победой Уокера в первом раунде. Изначально Вальтер хотел поймать своего соперника на уже свой фирменный коронный приём — скручивание пятки. Но американец смог вырваться из захвата. Затем бразильский атлет смог поймать соперника в болевой «канарейка», который и заставил Петерсона сдаться.

«Канарейка» — это болевой приём на ногу (ущемление икроножной мышцы путем её сильного перегибания и давления)
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