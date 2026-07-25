Видео: победа Вальтера Уокера редким болевым приёмом на турнире UFC

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала видео с поединка на турнире UFC Fight Night 282, в котором 28-летний бразило-российский боец Вальтер Уокер победил 31-летнего американца Томаса «Поезда» Петерсена редчайшим болевым приёмом «канарейка».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Для Уокера эта победа стала пятой подряд в промоушене Даны Уайта. Примечательно, что все свои последние поединки он выиграл болевыми приёмами на ногу. Четырежды он проводил скручивание пятки, а на сегодняшнем турнире в Абу-Даби одолел оппонента «канарейкой».