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«Не хотел побеждать сабмишеном». Вальтер Уокер — о победе редким болевым приёмом

«Не хотел побеждать сабмишеном». Вальтер Уокер — о победе редким болевым приёмом
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28-летний бразило-российский боец Вальтер Уокер отреагировал на свою победу над 31-летним американцем Томасом «Поездом» Петерсеном на турнире UFC Fight Night 282, который в данные минуты проходит в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене».

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер (W) — Томас Петерсен
25 июля 2026, суббота. 18:55 МСК
Вальтер Уокер
Окончено
SUB
Томас Петерсен

«Я не хотел побеждать сабмишеном в этом бою. Мой тренер сказал, что я буду делать историю. У меня было много вариантов, я мог выйти не только на этот приём, мы с тренером отрабатывали многое. Но в итоге я сделал именно этот приём», — сказал Уокер после боя.

Вальтер одержал победу в первом раунде, проведя болевой приём «канарейка».

«Канарейка» — это болевой приём на ногу (ущемление икроножной мышцы путем её сильного перегибания и давления)
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