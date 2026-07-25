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Вагаев единогласным решением победил Изагахмаева. Опубликованы судейские записки

Вагаев единогласным решением победил Изагахмаева. Опубликованы судейские записки
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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в главном карде которого встретились два россиянина — 30-летний Сайгид Изагахмаев и 33-летний Абубакар Вагаев.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев (W)
25 июля 2026, суббота. 19:15 МСК
Сайгид Изагахмаев
Окончено
UD
Абубакар Вагаев

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Вагаева единогласным судейским решением — 29-28; 29-28; 29-28.

Для Вагаева этот поединок стал дебютным в промоушене Даны Уайта. С 2019 по 2025 год он выступал в АСА, где провёл за это время девять поединков и одержал восемь побед при одном поражении.

Изагахмаев провёл второй поединок в UFC и вновь проиграл. В 2025-м раздельным решением он проиграл Николасу Далби.

Фото: UFC

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