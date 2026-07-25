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Евлоев сразится за титул с Волкановски на UFC 333 — источник

Евлоев сразится за титул с Волкановски на UFC 333 — источник
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски проведёт защиту своего титула в поединке с известным российским бойцом смешанных единоборств и первым номером полулёгкого дивизиона Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в конце октября этого года, о чём сообщил инсайдер Кевин в социальной сети Х.

В своем последнем бою Волкановски победил бразильца Диего Лопеса единогласным решением на турнире UFC 326 1 февраля 2026 года.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

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