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Куниев нокаутировал Форчуна на турнире UFC в Абу-Даби

Куниев нокаутировал Форчуна на турнире UFC в Абу-Даби
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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит грандиозный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в карде которого 34-летний российский тяжеловес Ризван Куниев встретился с 36-летним американцем Тайреллом Форчуном.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Ризван Куниев (W) — Тайрелл Форчун
25 июля 2026, суббота. 19:50 МСК
Ризван Куниев
Окончено
TKO
Тайрелл Форчун

Трёхраундовый поединок завершился во втором отрезке, когда российский атлет смог завершить свою доминацию серией успешных попаданий по телу оппонента.

Для Ризвана этот поединок стал третьим в промоушене Даны Уайта. В предыдущем бою 7 февраля 2026 года он единогласным решением победил Жаилтона Алмейду, а 21 июня 2025 года раздельным решением проиграл американцу Кёртису Блэйдсу.

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