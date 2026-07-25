Куниев нокаутировал Форчуна на турнире UFC в Абу-Даби

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит грандиозный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в карде которого 34-летний российский тяжеловес Ризван Куниев встретился с 36-летним американцем Тайреллом Форчуном.

Трёхраундовый поединок завершился во втором отрезке, когда российский атлет смог завершить свою доминацию серией успешных попаданий по телу оппонента.

Для Ризвана этот поединок стал третьим в промоушене Даны Уайта. В предыдущем бою 7 февраля 2026 года он единогласным решением победил Жаилтона Алмейду, а 21 июня 2025 года раздельным решением проиграл американцу Кёртису Блэйдсу.