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Зайнуков одержал победу над поляком Ржепецким в дебютном бою в UFC

Зайнуков одержал победу над поляком Ржепецким в дебютном бою в UFC
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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в главном карде которого 31-летний российский тайбоксёр и кикбоксер Магомед Зайнуков встретился с 24-летним представителем Польши Дамианом Ржепецким.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков (W)
25 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
Дамиан Ржепецки
Окончено
UD
Магомед Зайнуков

Поединок между атлетами продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Для Зайнукова этот поединок стал дебютным в основном карде промоушена Ultimate Fighting Championship. В 2025 году на претендентском турнире Даны Уайта он единогласным решением победил Лукаса Калдаса.

Для Ржепецкого этот бой стал также первым в UFC.

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