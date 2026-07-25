Зайнуков одержал победу над поляком Ржепецким в дебютном бою в UFC

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в главном карде которого 31-летний российский тайбоксёр и кикбоксер Магомед Зайнуков встретился с 24-летним представителем Польши Дамианом Ржепецким.

Поединок между атлетами продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Для Зайнукова этот поединок стал дебютным в основном карде промоушена Ultimate Fighting Championship. В 2025 году на претендентском турнире Даны Уайта он единогласным решением победил Лукаса Калдаса.

Для Ржепецкого этот бой стал также первым в UFC.