Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: прямая онлайн-трансляция боя началась

Началась прямая онлайн-трансляция главного поединка турнира UFC Fight Night 282 между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Узбекистана Богданом Гуськовым. Турнир проходит в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене».

Анкалаеву 34 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, а также пятым чемпионом UFC из России. Дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году, когда проиграл шотландцу Полу Крэйгу удушающим приёмом. В 16 предыдущих поединках он одержал 12 побед, потерпел два поражения, единожды закончил противостояние вничью, а также один бой признан несостоявшимся.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, одно поражение и одна ничья.