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Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: результат боя

Магомед Анкалаев нокаутом победил Богдана Гуськова в главном бою UFC в Абу-Даби
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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоялся главный поединок турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в котором российский прославленный атлет Магомед Анкалаев встретился с 33-летним представителем Узбекистана Богданом Гуськовым.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, два поражения и одна ничья.

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