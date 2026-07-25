Магомед Анкалаев нокаутом победил Богдана Гуськова в главном бою UFC в Абу-Даби

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоялся главный поединок турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в котором российский прославленный атлет Магомед Анкалаев встретился с 33-летним представителем Узбекистана Богданом Гуськовым.

Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, два поражения и одна ничья.