«Илия Топурия, привет!» Зайнуков — после победы над польским бойцом

31-летний российский тайбоксёр и кикбоксер Магомед Зайнуков обратился к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии после своей победы над польским атлетом Дамианом Ржепецким на турнире UFC Fight Night 282.

«Илия Топурия, привет! Мой соперник говорил, что он с командой Топурии, но я из команды Хабиба, из школы Абдулманапа Нурмагомедова. Любого давайте! На каждый бой готовлюсь как на последний. Люди думают, что у меня нет борьбы, но я тренируюсь с лучшими борцами. Здесь новый король!» — сказал Зайнуков после своей победы.

Для Зайнукова этот поединок стал дебютным в основном карде промоушена Ultimate Fighting Championship. В 2025 году на претендентском турнире Даны Уайта он единогласным решением победил Лукаса Калдаса.