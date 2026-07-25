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«Илия Топурия, привет!» Зайнуков — после победы над польским бойцом

«Илия Топурия, привет!» Зайнуков — после победы над польским бойцом
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31-летний российский тайбоксёр и кикбоксер Магомед Зайнуков обратился к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии после своей победы над польским атлетом Дамианом Ржепецким на турнире UFC Fight Night 282.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков (W)
25 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
Дамиан Ржепецки
Окончено
UD
Магомед Зайнуков

«Илия Топурия, привет! Мой соперник говорил, что он с командой Топурии, но я из команды Хабиба, из школы Абдулманапа Нурмагомедова. Любого давайте! На каждый бой готовлюсь как на последний. Люди думают, что у меня нет борьбы, но я тренируюсь с лучшими борцами. Здесь новый король!» — сказал Зайнуков после своей победы.

Для Зайнукова этот поединок стал дебютным в основном карде промоушена Ultimate Fighting Championship. В 2025 году на претендентском турнире Даны Уайта он единогласным решением победил Лукаса Калдаса.

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