«Начинаю охотиться за тем, что потерял». Анкалаев — о победе над Гуськовым

34-летний известный российский боец ММА и бывший чемпион в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев прокомментировал победу техническим нокаутом над Богданом Гуськовым на турнире в Абу-Даби.

«Чувствую себя хорошо. Получилось так, что мы бой сохранили — мой соперник снялся. Богдану хочу сказать спасибо, что принял этот бой и дал мне биться. Так что всё хорошо.

Планировал ли я поменять тактику? Я думал, он будет идти вперёд. Ну, как видите, я как я ранее говорил, со мной выходят и мне приходиться охотиться и идти на бой. У меня был долгий простой. Мне надо было вернуться — я начинаю охотиться за тем, что я потерял [титул]», — сказал Анкалаев после боя.