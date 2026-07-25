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«Начинаю охотиться за тем, что потерял». Анкалаев — о победе над Гуськовым

«Начинаю охотиться за тем, что потерял». Анкалаев — о победе над Гуськовым
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34-летний известный российский боец ММА и бывший чемпион в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев прокомментировал победу техническим нокаутом над Богданом Гуськовым на турнире в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

«Чувствую себя хорошо. Получилось так, что мы бой сохранили — мой соперник снялся. Богдану хочу сказать спасибо, что принял этот бой и дал мне биться. Так что всё хорошо.

Планировал ли я поменять тактику? Я думал, он будет идти вперёд. Ну, как видите, я как я ранее говорил, со мной выходят и мне приходиться охотиться и идти на бой. У меня был долгий простой. Мне надо было вернуться — я начинаю охотиться за тем, что я потерял [титул]», — сказал Анкалаев после боя.

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