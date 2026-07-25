Магомед Анкалаев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым по победам в UFC

Российский боец UFC Магомед Анкалаев сравнялся с прославленным соотечественником Хабибом Нурмагомедовым по количеству побед в промоушене Даны Уайта, после того как одолел представителя Узбекистана Богдана Гуськова на турнире в Абу-Даби.

На счету Магомеда и Хабиба по 13 побед. Они разделяют третье место. Больше среди россиян только у Ислама Махачева (17) и Александра Волкова (14).

Анкалаеву 34 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, а также пятым чемпионом UFC из России. Дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году, когда проиграл шотландцу Полу Крэйгу удушающим приёмом. В 16 предыдущих поединках он одержал 12 побед, потерпел два поражения, единожды закончил противостояние вничью, а также один бой признан несостоявшимся.