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Магомед Анкалаев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым по победам в UFC

Магомед Анкалаев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым по победам в UFC
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев сравнялся с прославленным соотечественником Хабибом Нурмагомедовым по количеству побед в промоушене Даны Уайта, после того как одолел представителя Узбекистана Богдана Гуськова на турнире в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

На счету Магомеда и Хабиба по 13 побед. Они разделяют третье место. Больше среди россиян только у Ислама Махачева (17) и Александра Волкова (14).

Анкалаеву 34 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, а также пятым чемпионом UFC из России. Дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году, когда проиграл шотландцу Полу Крэйгу удушающим приёмом. В 16 предыдущих поединках он одержал 12 побед, потерпел два поражения, единожды закончил противостояние вничью, а также один бой признан несостоявшимся.

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