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Видео: досрочная победа Магомеда Анкалаева над Богданом Гуськовым на UFC Fight Night 282

Видео: досрочная победа Магомеда Анкалаева над Богданом Гуськовым на UFC Fight Night 282
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала концовку поединка между российским атлетом Магомедом Анкалаевым и представителем Узбекистана Богданом Гуськовым, где запечатлён досрочный нокаут в исполнении бывшего чемпиона UFC.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Анкалаеву 34 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, а также пятым чемпионом UFC из России. Дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году, когда проиграл шотландцу Полу Крэйгу удушающим приёмом. В 16 предыдущих поединках он одержал 12 побед, потерпел два поражения, единожды закончил противостояние вничью, а также один бой признан несостоявшимся.

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