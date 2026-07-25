Видео: досрочная победа Магомеда Анкалаева над Богданом Гуськовым на UFC Fight Night 282

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала концовку поединка между российским атлетом Магомедом Анкалаевым и представителем Узбекистана Богданом Гуськовым, где запечатлён досрочный нокаут в исполнении бывшего чемпиона UFC.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Анкалаеву 34 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, а также пятым чемпионом UFC из России. Дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году, когда проиграл шотландцу Полу Крэйгу удушающим приёмом. В 16 предыдущих поединках он одержал 12 побед, потерпел два поражения, единожды закончил противостояние вничью, а также один бой признан несостоявшимся.