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UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: результаты боев, кто победил

Результаты турнира UFC Fight Night 282, где Анкалаев нокаутом победил Гуськова
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В субботу, 25 июля, в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоялся турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 282, в главном бою которого Магомед Анкалаев техническим нокаутом победил Богдана Гуськова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шоу.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

UFC Fight Night 282. Результаты турнира

Магомед Анкалаев победил Богдана Гуськова техническим нокаутом (раунд 5, 2:41).

Рамазан Темиров победил Стива Эрцега нокаутом (раунд 1, 4:21).

Магомед Зайнуков победил Дамиана Ржепецкого единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Ризван Куниев победил Тайрелла Форчуна техническим нокаутом (раунд 3, 1:12).

Абубакар Вагаев победил Сайгида Изагахмаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Вальтер Уокер победил Томаса Петерсена болевым приёмом (раунд 1, 1:32).

Мухаммад Саидов победил Дастина Джейкоби техническим нокаутом (раунд 2, 4:49).

Сэм Паттерсон победил Сантьяго Понциниббио техническим нокаутом (раунд 2, 3:06).

Аксель Сола победил Исмаэля Бонфима удушающим приёмом (раунд 1, 4:44).

Магомед Тучалов победил Брендсона Рибейро единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Нурулло Алиев победил Майка Дэвиса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Абдул Хуссейн победил Коди Гибсона удушающим приёмом (раунд 3, 3:07).

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