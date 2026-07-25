Российский боец ММА Магомед Анкалаев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах, одолев техническим нокаутом Богдана Гуськова на турнире UFC Fight Night 282.

Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

На профессиональном уровне Магомед дебютировал 18 января 2014 года на турнире Oplot Challenge 96, когда решением большинства победил соотечественника Василия Бабича. До 2018 года шёл на серии из девяти побед, когда в дебютном бою в UFC проиграл удушающим Полу Крэйгу. С тех пор довёл серию до 22 побед, потерпел ещё одно поражение (от Алекса Перейры), один бой завершился вничью, а один признан несостоявшимся.