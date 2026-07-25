15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Вашингтон 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах

Магомед Анкалаев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах
Комментарии

Российский боец ММА Магомед Анкалаев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах, одолев техническим нокаутом Богдана Гуськова на турнире UFC Fight Night 282.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

На профессиональном уровне Магомед дебютировал 18 января 2014 года на турнире Oplot Challenge 96, когда решением большинства победил соотечественника Василия Бабича. До 2018 года шёл на серии из девяти побед, когда в дебютном бою в UFC проиграл удушающим Полу Крэйгу. С тех пор довёл серию до 22 побед, потерпел ещё одно поражение (от Алекса Перейры), один бой завершился вничью, а один признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Тотальное уничтожение. Анкалаев не заметил Гуськова
Тотальное уничтожение. Анкалаев не заметил Гуськова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android