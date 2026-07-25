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Бонусы турнира UFC Fight Night 282

Бонусы турнира UFC Fight Night 282
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, кто получил бонусы за участие в турнире UFC Fight Night 282, который прошёл сегодня, 25 июля, в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене».

UFC Fight Night 282. Бонусы за турнир:

Лучший бой вечера: Ризван Куниев против Тайрелла Форчуна (бонус — $ 100 тыс.).
Лучшие выступления: Рамазан Темиров и Вальтер Уокер ($ 100 тыс.).

Также по $ 25 тыс. получили все, кто выиграл свои поединки досрочно и не провалил взвешивание: Магомед Анкалаев, Мухаммад Саидов, Сэм Паттерсон, Аксель Сола и Абдул Хуссейн.

В главном бою вечера россиянин Магомед Анкалаев победил Богдана Гуськова в пятом раунде техническим нокаутом.

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