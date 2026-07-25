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Магомед Анкалаев в седьмой раз победил нокаутом в UFC

Магомед Анкалаев в седьмой раз победил нокаутом в UFC
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев в субботу, 25 июля, на турнире UFC Fight Night 282, который прошёл в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене», одержал свою седьмую победу нокаутом в промоушене Даны Уайта.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

Соперником Магомеда стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

В первый раз Анкалаев победил нокаутом в своём втором бою в UFC, когда точным попаданием ногой отправил в нокаут поляка Марцина Прахнё. В последний раз до сегодняшнего боя Анкалаев побеждал нокаутом в 2024 году, когда выиграл у Джонни Уокера.

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