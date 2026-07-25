Магомед Анкалаев в седьмой раз победил нокаутом в UFC

Российский боец UFC Магомед Анкалаев в субботу, 25 июля, на турнире UFC Fight Night 282, который прошёл в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене», одержал свою седьмую победу нокаутом в промоушене Даны Уайта.

Соперником Магомеда стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

В первый раз Анкалаев победил нокаутом в своём втором бою в UFC, когда точным попаданием ногой отправил в нокаут поляка Марцина Прахнё. В последний раз до сегодняшнего боя Анкалаев побеждал нокаутом в 2024 году, когда выиграл у Джонни Уокера.