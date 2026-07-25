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Анкалаев заявил, что готов подраться с Костой, если Ульберг будет долго отсутствовать

Анкалаев заявил, что готов подраться с Костой, если Ульберг будет долго отсутствовать
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34-летний российский боец ММА и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев заявил, что после победы техническим нокаутом над Богданом Гуськовым хочет встретиться с бразильцем Пауло Костой в случае долго восстановления действующего чемпиона Карлоса Ульберга после травмы.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

«Мы не знаем, когда наш чемпион [Карлос Ульберг] вернётся. Если он выбыл на долгое время, я хотел бы оставаться активным. Так что если чемпион действительно выбыл, то, возможно, мы сможем провести хороший бой с [Пауло] Костой — если только он сам не будет убегать», — сказал Анкалаев на пресс-конференции UFC после турнира.

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