Анкалаев заявил, что готов подраться с Костой, если Ульберг будет долго отсутствовать

34-летний российский боец ММА и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев заявил, что после победы техническим нокаутом над Богданом Гуськовым хочет встретиться с бразильцем Пауло Костой в случае долго восстановления действующего чемпиона Карлоса Ульберга после травмы.

«Мы не знаем, когда наш чемпион [Карлос Ульберг] вернётся. Если он выбыл на долгое время, я хотел бы оставаться активным. Так что если чемпион действительно выбыл, то, возможно, мы сможем провести хороший бой с [Пауло] Костой — если только он сам не будет убегать», — сказал Анкалаев на пресс-конференции UFC после турнира.