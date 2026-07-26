Тим Цзю — Эррол Спенс: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

В ночь на 26 июля на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, Австралия, ориентировочно в 6:00 мск начнётся главный поединок боксёрского турнира, в котором на ринге встретятся 31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и 35-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс.

На церемонии взвешивания Цзю и Спенс показали одинаковый вес — 72,1 кг. Также отметим, что ранее Эррол настоял на смене весовой категории, поскольку поединок изначально планировалось провести в промежуточном весе (до 71,6 кг).