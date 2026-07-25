Корешков нокаутом победил португальца на турнире SFC в Омске

В субботу, 25 июля, на «Джи-Драйв-Арена» в Омске состоялся турнир по смешанным единоборствам промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC), созданного популярным российским бойцом Александром Шлеменко. В главном бою вечера бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков встретился с португальским бойцом Таффарелом Рибейро. Поединок завершился во втором раунде на отметке в 1:34, когда российский боец выиграл техническим нокаутом.

Андрею 35 лет. Спартанец имеет в своём профессиональном рекорде 31 победу (16 нокаутом) и шесть поражений. Является мастером спорта по армейскому рукопашному бою. Корешков выступает на профессиональном уровне с 2010 года.