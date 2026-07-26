Магомед Анкалаев вышел на второе место среди россиян по победам финишами в UFC

Российский боец ММА Магомед Анкалаев вышел на второе место среди своих соотечественников по победам финишами после того, как техническим нокаутом победил представителя Узбекистана Богдана Гуськова на турнире UFC Fight Night 282.

Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

Анкалаев в седьмой раз победил финишем и теперь делит вторую строчку сразу с тремя россиянами — Хабибом Нурмагомедовым, Александром Волковым и Сергеем Павловичем. Больше только у действующего чемпиона полусреднего дивизиона Ислама Махачева — 11.