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Магомед Анкалаев вышел на второе место среди россиян по победам финишами в UFC

Магомед Анкалаев вышел на второе место среди россиян по победам финишами в UFC
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Российский боец ММА Магомед Анкалаев вышел на второе место среди своих соотечественников по победам финишами после того, как техническим нокаутом победил представителя Узбекистана Богдана Гуськова на турнире UFC Fight Night 282.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

Анкалаев в седьмой раз победил финишем и теперь делит вторую строчку сразу с тремя россиянами — Хабибом Нурмагомедовым, Александром Волковым и Сергеем Павловичем. Больше только у действующего чемпиона полусреднего дивизиона Ислама Махачева — 11.

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