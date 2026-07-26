Анкалаев делит первую строчку с Павловичем по победам нокаутом в UFC среди россиян

Российский боец ММА Магомед Анкалаев вышел на первую строчку по победам нокаутом среди россиян в промоушене UFC после выигранного поединка с представителем Узбекистана Богданом Гуськовым. Магомед в седьмой раз отправил соперника в нокаут, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Павловичем, с которым он и делит лидирующую строчку среди россиян.

Анкалаеву 34 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, а также пятым чемпионом UFC из России. Дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году, когда проиграл шотландцу Полу Крэйгу удушающим приёмом. В 17 поединках он одержал 13 побед, потерпел два поражения, единожды закончил противостояние вничью, а также один бой признан несостоявшимся.