Энтони Джошуа прокомментировал победу над Кристианом Пренгой и назвал следующего соперника

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о победе нокаутом над 35-летним представителем Албании Кристианом Пренгой в главном поединке вечера бокса, который недавно завершился в Джидде (Саудовская Аравия).

«Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня, кто пришёл сегодня на арену. Хочу поблагодарить Пренгу. Он отличный соперник. Спасибо Хирну, что дал мне эту возможность. А теперь я хочу подраться с Тайсоном Фьюри. Он здесь или нет?» — сказал Энтони Джошуа после боя.

Джошуа нокаутировал Пренгу во втором раунде, при этом на старте боя британец дважды оказывался в нокдауне.