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Энтони Джошуа прокомментировал победу над Кристианом Пренгой и назвал следующего соперника

Энтони Джошуа прокомментировал победу над Кристианом Пренгой и назвал следующего соперника
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о победе нокаутом над 35-летним представителем Албании Кристианом Пренгой в главном поединке вечера бокса, который недавно завершился в Джидде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) — Кристиан Пренга
26 июля 2026, воскресенье. 01:20 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Кристиан Пренга

«Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня, кто пришёл сегодня на арену. Хочу поблагодарить Пренгу. Он отличный соперник. Спасибо Хирну, что дал мне эту возможность. А теперь я хочу подраться с Тайсоном Фьюри. Он здесь или нет?» — сказал Энтони Джошуа после боя.

Джошуа нокаутировал Пренгу во втором раунде, при этом на старте боя британец дважды оказывался в нокдауне.

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