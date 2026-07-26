Тим Цзю — Эррол Спенс: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00 мск

В ночь на 26 июля на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, Австралия, ориентировочно в 6:00 мск начнётся главный поединок боксёрского турнира, в котором на ринге встретятся 31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и 35-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс.

Прямую трансляцию турнира в России проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Ранее Эррол настоял на смене весовой категории, поскольку поединок изначально планировалось провести в промежуточном весе (до 71,6 кг).

Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Эррол Спенс-младший является экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. Спортсмену 35 лет.